De Paola: "Con questo organico credo che il Milan avrebbe avuto anche la possibilità di insidiare l'Inter"

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Una partita per chiudere i conti e riprendersi la Champions League. Il Milan arriva all’ultima giornata di Serie A con l’occasione più importante della stagione: vincere contro il Cagliari a San Siro per assicurarsi matematicamente un posto tra le prime quattro e tornare nell’Europa che conta. Dopo settimane vissute tra difficoltà, critiche e continui cambi di equilibrio in classifica, i rossoneri hanno saputo rimettersi in corsa nel momento decisivo, conquistando punti pesanti e riportandosi padroni del proprio destino.

Ora però serve l’ultimo passo. Contro un Cagliari già salvo e senza particolari pressioni, la squadra di Allegri non potrà permettersi cali di tensione. San Siro si prepara a una serata ad alta intensità, con un ambiente pronto a spingere il Milan verso un traguardo considerato fondamentale non solo dal punto di vista sportivo, ma anche economico e progettuale. La qualificazione alla prossima Champions League significherebbe infatti maggiori risorse per il mercato, più appeal internazionale. Per questo motivo, quella contro il Cagliari non sarà una partita come le altre: sarà il crocevia definitivo della stagione rossonera.

Paolo De Paola, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri e della corsa Champions: "Gasperini appena finite le dichiarazioni che avevano distratto la l'ambiente ha proiettato con energia la Roma, che ritengo incompleta, verso la Champions. Chapeau a lui, mentre una nota di demerito va a Ranieri. Allegri invece festeggia, ma non ci vedo nulla da festeggiare. Ieri per alcuni minuti il Milan è stato addirittura fuori dalla zona Champions. Non vedo motivi per essere ottimisti, mentre in giro vedo parlare di impresa. Era il minimo sindacale arrivare in Champions League con questa squadra. I rossoneri hanno fallito da un punto di vista di risultati sportivi, dato che ad un certo punto si erano trovati anche al secondo posto. Con questo organico credo che il Milan avrebbe avuto anche la possibilità di insidiare l'Inter. Il Napoli invece ora si può proiettare sul romanzo che gira intorno al futuro di Conte".

