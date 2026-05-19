Italia, Braglia non ha dubbi: "In Nazionale vedo Allegri"

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Simone Braglia ha commentato così l'attualità del mondo rossonero, analizzando anche il possibile futuro di Massimiliano Allegri

Il Milan e convince a Genova contro il grifone di Daniele De Rossi, specialmente nella ripresa. I rossoneri hanno infatti saputo concretizzare e punire il Genoa nei momenti più importanti, prima con il rigore di Nkunku e poi il gran sinistro di Athekame. Due gesti importanti, fondamentali nel momento più difficile. Non arrivano a caso. Il francese è reduce da un buonissimo momento di forma e fiducia, e lo svizzzero ha invece spesso saputo stupire tutti per la propria dedizione e sacrificio. Una prima stagione positiva per lui, mentre per Nkunku il discorso è sicuramente più ampio. Così, nel finale, la solita sofferenza degna di una squadra che ha saputo conquistarsi i propri punti in classifica spesso con prestazioni di questo genere. Gol, difesa e sacrificio. Domenica sera a San Siro ci sarà un ultimo e decisivo test per qualificarsi a una Champions League che darebbe molto più di una semplice garanzia sul mercato.

Di fronte ci sarà un Cagliari già salvo, senza pressioni di classifica ma intenzionato a chiudere al meglio la stagione. Proprio per questo il Milan dovrà evitare ogni calo di concentrazione in una partita che pesa enormemente sul presente e sul futuro del club. La qualificazione in Champions League rappresenta infatti un passaggio cruciale sotto ogni aspetto: economico, tecnico e d’immagine. Tornare nell’élite europea è la priorità della società, e novanta minuti separano i rossoneri da un traguardo considerato. In merito all'attuale momento dei rossoneri, Simone Braglia, su TMW Radio, ha parlato di quello che potrebbe essere il futuro della panchina rossonera. Questo un breve estratto delle sue parole: "Comunque in Nazionale vedo Allegri, al Milan magari una grossa sorpresa come De Rossi, mentre al Napoli Italiano".