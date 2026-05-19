Primo Piano Milan, rivoluzione necessaria con o senza Champions. Furlani traballa e anche gli altri

vedi letture

Tutti i dirigenti sono in discussione, anche l'ad Giorgio Furlani. Dopo la partita del Milan contro il Cagliari sono attese novità in dirigenza.

La vittoria contro il Genoa ha calmato (apparentemente) le acque, ora l’obiettivo Champions League è più vicino, ma indipendentemente dall’Europa il Milan dovrà ristrutturare la dirigenza. Nei quattro anni di gestione Gerry Cardinale sono arrivate solo delusioni sportive, e un terzo posto non può essere visto come un risultato trionfalistico per i rossoneri. Per storia e blasone il Milan deve ambire a lottare ogni anno per lo scudetto e non festeggiare un piazzamento in Champions League.

Tutti in discussione

Se davvero si vuole dare una svolta al progetto allora andrebbero cambiati i vertici del club, coloro che da 4 anni non sono riusciti a vincere niente (tranne una supercoppa italiana). Il primo che rischia è Igli Tare per un mercato che non è piaciuto ma attenzione alla posizione di Giorgio Furlani, tutt’altro che salda. L’amministratore delegato rossonero rischia eccome, perché sotto la sua gestione il Milan non ha fatto nessun passo avanti. Ok dal punto di vista finanziario i bilanci sono stati chiusi sempre in positivo, ma se davvero Cardinale ha l’ossessione per la vittoria allora non può accontentarsi di rimanere a guardare Inter e Napoli vincere titoli. Dunque anche il proprietario è chiamato a dare una risposta e dopo la partita contro il Cagliari sono attese novità. Infine Ibrahimovic, anche lui è finito nel mirino della critica per le interferenze sul lavoro dell’allenatore.

Squadra in ritiro

Intanto il Milan, inteso come squadra, andrà in ritiro da venerdì. La scelta è stata presa da Massimiliano Allegri e dai giocatori proprio per isolarsi da tutte le voci attorno alla dirigenza. L’esperimento ha funzionato prima del match contro il Genoa, dunque verrà replicato pure per preparare l’ultimo appuntamento stagionale contro i sardi, domenica sera a San Siro. Poi sarà tempo di scelte e cambiamenti.