Ibra avrebbe chiamato alcuni calciatori svelandogli il pensiero di Allegri di non volerli in rosa per la prossima stagione

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Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, Pietro Mazzara ha raccontato un paio di retroscena sul rapporto tra Allegri e Ibrahimovic.

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Pietro Mazzara ha raccontato un paio di retroscena sul rapporto tra Allegri e Ibrahimovic, deflagrato nelle ultime settimane con diversi dibattiti anche accesi ed alcuni episodi narrati pubblicamente sulle pagine dei quotidiani: "Il patron rossonero è davanti a un bivio: sostenere l’allenatore con il quale ha parlato di come è andata la stagione e dei piani futuri oppure continuare ad assecondare Zlatan, che anche ieri era il grande assente al seguito della squadra?

Come può, Cardinale, rimanere insensibile e indifferente all’auto sabotaggio che Ibra ha fatto chiamando alcuni svelandogli la volontà di Allegri di non volerli in rosa per la prossima stagione? Questo si chiama “violazione del segreto aziendale” e ha comportato un danno non indifferente poiché il tutto è avvenuto dopo una riunione interna al club e a stagione in corso, con l’obiettivo Champions League che stava via via scappando, in un clima di costante e crescente insoddisfazione e contestazione. È tacito pensare che ne potrà rimanere solo uno: o Allegri o Ibrahimovic, con quest’ultimo che sta depauperando quell’aura che si era creato nel corso dei suoi due periodi da calciatore al Milan. È un puzzle complesso, che tocca anche la figura di Giorgio Furlani e di tutte le aree del club".