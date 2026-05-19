Per Di Marzio, il futuro al Milan di Furlani e di Ibrahimovic è un punto interrogativo

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Gianluca Di Marzio ha parlato del futuro di Ibrahimovic, di Tare, quasi ufficiale che vada via, e di Furlani che in questo momento è un punto di domanda.

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato, si è così espresso a SkySport sul futuro dei dirigenti del Milan: "Non ho la certezza che Allegri rimanga sulla panchina del Milan, è chiaro che ha un anno in più di contratto che scatta in caso di Champions League. Facendo i conti sono 11 milioni netti, 22 milioni lordi circa, quindi o se ne va con una buona uscita, Allegri che va via con due anni di contratto non lo vedo, l'esonero non lo vedo, però dipende anche da chi decide. Tare è fuori, anche in questo caso cambiare continuamente i direttori sportivi non so quanto risolva la situazione. Non è ufficiale ma i segnali sono quelli. Su Furlani punto interrogativo e su Ibrahimovic punto interrogativo".

LE PAROLE DI CARDINALE

Quindi in estate cosa succederà? Crede che saranno necessari molti cambiamenti nel Milan, a tutti i livelli? Parliamo di dirigenza e di area tecnica.

“Cerchiamo sempre di far evolvere la nostra organizzazione. Quindi sì, tutti dovrebbero aspettarsi che ogni stagione, ma in particolare in quelle in cui le prestazioni sono inferiori alle aspettative, tutto venga rivalutato e io rivaluterò tutti e tutto quest’estate. Dedicherò tutta la mia estate a questo, dovreste dare per scontato che ci sto già riflettendo, sennò non farei il mio lavoro. Vediamo come finiremo, poi mi siederò... Mi sono già seduto con Max, abbiamo parlato di molte cose. Ci metteremo al lavoro una volta che la stagione sarà finita; ora non è il momento di parlarne”.