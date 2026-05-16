Ramazzotti: "Oltre 400 milioni spesi: Cardinale non è soddisfatto di come si sono mossi i suoi uomini"

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Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul pensiero di Gerry Cardinale sul mercato del Milan: "Oltre 400 milioni di euro investiti per l’acquisto dei cartellini. Per la precisione 405,1. Una cifra in parte arrivata dalle cessioni. Da quando ha firmato il closing, il 31 agosto 2022, Gerry Cardinale non ha risparmiato operazioni per rinforzare il Milan. È arrivato dopo che il dt Maldini e il ds Massara avevano chiuso l’affare De Ketelaere, il più oneroso dell’ultima finestra firmata Elliott. Da lì in poi il numero uno di RedBird si è affidato per la sessione invernale del 2022-23 alla coppia Maldini-Moncada, per le intere stagioni 2023-24 e 2024-25 all’ad Furlani e al dt Moncada e per il 2025-26 all’ad Furlani e al ds Tare. A giudicare dall’intervista con la Gazzetta, non è soddisfatto di come si sono mossi i suoi uomini, non solo nell’ultima stagione, ma pure in quelle precedenti, anche perché molti dei giocatori arrivati a Milanello sono ripartiti dopo 12 o 24 mesi (qualcuno anche dopo 6)".

LE PAROLE DI CARDINALE

Nelle ultime settimane, si parla spesso di una possibile rivoluzione al Milan anche a livello di dirigenza. Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Gerry Cardinale, proprietario rossonero, ha spiegato: "Cerchiamo sempre di far evolvere la nostra organizzazione. Quindi sì, tutti dovrebbero aspettarsi che ogni stagione, ma in particolare in quelle in cui le prestazioni sono inferiori alle aspettative, tutto venga rivalutato e io rivaluterò tutti e tutto quest’estate. Dedicherò tutta la mia estate a questo, dovreste dare per scontato che ci sto già riflettendo, sennò non farei il mio lavoro. Vediamo come finiremo, poi mi siederò... Mi sono già seduto con Max, abbiamo parlato di molte cose. Ci metteremo al lavoro una volta che la stagione sarà finita; ora non è il momento di parlarne.