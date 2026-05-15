Moretto: "Non risulta che Mateta possa tornare a essere un nome forte per il Milan"
Nel corso del mese di gennaio, la telenovela di calciomercato che ha visto protagonista il Milan è stata quella riguardante il centravanti francese Jean-Philippe Mateta. Il club rossonero lo puntava per l'estate ma, vista la situazione, ha provato a chiudere in anticipo l'operazione: di fatto ci è riuscito ma poi ha ritrattato, tirandosi indietro per via di alcuni problemi fisici al ginocchio. Nel girone di ritorno Mateta è tornato a giocare e segnare con il Crystal Palace: giocherà la finale di Conference League ed è stato convocato da Didier Deschamps per i Mondiali.
Matteo Moretto, nell'ultimo video sul canale YouTube, ha commentato così l'eventuale ritorno di fiamma di Jean-Philippe Mateta in ottica Milan per la sessione di calciomercato estiva: "Secondo me il tempo di Jean-Philippe Mateta al Milan è finito: nel senso che hanno provato a prenderlo a gennaio ma sono state fatte delle valutazioni interne per via delle sue condizioni fisiche. Non mi risulta che possa tornare a essere un nome forte per l'attacco del MIlan nel corso della prossima estate".
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