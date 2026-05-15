Moretto: "Non risulta che Mateta possa tornare a essere un nome forte per il Milan"

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Matteo Moretto fornisce gli ultimi aggiornamenti su un possibile ritorno di fiamma per Mateta da parte del Milan in estate

Nel corso del mese di gennaio, la telenovela di calciomercato che ha visto protagonista il Milan è stata quella riguardante il centravanti francese Jean-Philippe Mateta. Il club rossonero lo puntava per l'estate ma, vista la situazione, ha provato a chiudere in anticipo l'operazione: di fatto ci è riuscito ma poi ha ritrattato, tirandosi indietro per via di alcuni problemi fisici al ginocchio. Nel girone di ritorno Mateta è tornato a giocare e segnare con il Crystal Palace: giocherà la finale di Conference League ed è stato convocato da Didier Deschamps per i Mondiali.

Matteo Moretto, nell'ultimo video sul canale YouTube, ha commentato così l'eventuale ritorno di fiamma di Jean-Philippe Mateta in ottica Milan per la sessione di calciomercato estiva: "Secondo me il tempo di Jean-Philippe Mateta al Milan è finito: nel senso che hanno provato a prenderlo a gennaio ma sono state fatte delle valutazioni interne per via delle sue condizioni fisiche. Non mi risulta che possa tornare a essere un nome forte per l'attacco del MIlan nel corso della prossima estate".