Di Marzio: "Non darei già per chiusa l’avventura di Allegri con il Milan, anzi"

vedi letture

Gianluca Di Marzio parla del futuro di Allegri. L'allenatore del Milan è sicuramente legato ai risultati, ma non è ancora detto che vada via

Nel corso del suo intervento a Sky Sport 24, il giornalista esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul futuro di diverse figure chiave in casa Milan. Le sue parole:

IL FUTURO DI TARE

"Se Allegri conquisterà la Champions scatterà il rinnovo automatico di un anno a sei milioni netti per un totale di altri due anni. Non mi risulta che lui voglia farsi da parte. Nel caso in cui il Milan voglia cambiare dovrebbe fare i conti con un contratto importante. Da quello che dice Peppe e da quello che risulta anche a me non sarà Tare il DS dell’anno prossimo. Intanto c’è da capire chi sarà il DS, chi sarà l’uomo di comando a livello della proprietà e poi parlare con Allegri per vedere se ci sono le condizioni affinché lui possa rimanere".

IL FUTURO DI ALLEGRI

"Se poi il Milan ha altre idee farà i suoi calcoli, lascerà fuori Allegri e prenderà un altro allenatore come può essere Italiano, che già l’anno scorso era un indiziato forte nelle idee di Furlani. Ma non darei già per chiusa l’avventura di Allegri con il Milan, anzi. Aspetterei ancora prima di sbilanciarmi in un verso o nell’altro".