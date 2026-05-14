Pulisic conferma la rottura con Alexa Melton: "Voleva spronarmi a godermi un po’ di più la vita, a fare cose con lei e a fare cose in generale. E le sono grato"

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In una intervista pubblicata dal Time una settimana fa, Christian Pulisic ripercorre alcune tappe della sua carriera in vista dei Mondiali.

Nel corso della sua intervista al Time, Christian Pulisic ha confermato la rottura con Alexa Melton, sua storica fidanzata sin dall'arrivo in rossonero: "La vedo solo in modo estremamente positivo. Era molto divertente e mi ha supportato in ogni modo. Voleva spronarmi a godermi un po’ di più la vita, a fare cose con lei e a fare cose in generale. E le sono grato per questo".