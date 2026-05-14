Il Giornale: "Alta tensione tra Allegri e Ibra. Zlatan lo vuole via". A gennaio lo svedese aveva proposto Thiago Silva, no di Max
L'edizione odierna de Il Giornale titola così questa mattina sul Milan: "Alta tensione tra Allegri e Ibra. Zlatan lo vuole via". Il quotidiano spiega che i rapporti tra Massimiliano Allegri e Zlatan Ibrahimovic sono precipitati negli ultimi mesi. I primi contrasti ci sono stati durante il mercato di gennaio quando lo svedese propose Thiago Silva come difensore, ma il tecnico livornese disse di no per l'età e per non oscurare Gabbia. Poi è arrivata l'idea Mateta, con l'ex attaccante che aveva già chiamato alcuni giocatori per informarli di aver trovato il nuovo centravanti, ma poi l'affare saltò per i noti problemi emersi durante le visite mediche.
La situazione è precipata poi quando sono iniziati i risultati negativi del Milan: il dissenso di Ibra è diventato sempre più insistente e da lì è nata l'idea, insieme all'ad Furlani, di un cambiamento a fine stagione sia di Allegri che del ds Igli Tare. Da quel momento hanno iniziato a circolare le voci dell'addio al termine del campionato del tecnico e del direttore sportivo.
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