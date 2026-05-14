Scrive il Time: "Molti consideravano l'acquisto di Pulisic da parte di Red Bird per far vendere più magliette negli Usa". L'11 risponde così
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In una intervista pubblicata dal Time una settimana fa, Christian Pulisic ripercorre alcune tappe della sua carriera in vista dei Mondiali.
Scrive il Time, tabloid statunitense: "Molti consideravano l'acquisto di Pulisic da parte di Red Bird come una mossa di marketing per far vendere più magliette negli Stati Uniti". Pulisic rispose subito alle suddette critiche con un bel gol all'esordio in Serie A: "Non ho pensato molto e non ho ascoltato istruzioni di alcun tipo. Ho pensato solo: ‘Sai cosa? Me la gioco’".
autore
Antonello Gioia
Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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