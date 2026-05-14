FIGC, Malagò sogna Maldini nella sua squadra e Guardiola come ct. Sondati anche Allegri e Conte
Giovanni Malagò, che il prossimo 22 giugno sfiderà Giancarlo Abete nelle elezioni per la presidenza della FIGC, sarebbe già al lavoro per formare la squadra che sarà al suo fianco. Un nome che piace tantissimo all'ex numero del CONI è senza dubbio quello di Paolo Maldini, che sarebbe già stato contattato da Malagò per chiedergli la disponibilità a guidare il Club Italia.
Un tema centrale sarà poi ovviamente la scelta del nuovo commissario tecnico dell'Italia. Il suo sogno sarebbe affidare la panchina azzurra a Pep Guardiola anche se, come spiega stamattina Rpubblica, le incognite sono tante (Lascerà il Manchester City? Accetterebbe il ruolo? Si accontenterebbe di cifre lontanissime dai 24 milioni che guadagna oggi?). Restano in corsa poi sia Massimiliano Allegri che Antonio Conte, i quali sono stati già sondati da Malagò.
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