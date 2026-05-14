Allegri-Ibra, la storia di ripete: dalla lite furibonda a Londra a oggi, il rapporto non è mai decollato

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Nel 2012, Allegri e Ibrahimovic arrivano quasi al contatto fisico al termine di Arsenal-Milan 3-0 e i rapporti, in questa stagione, non sono mai decollati

Il rapporto tra Massimiliano Allegri e Zlatan Ibrahimovic è di nuovo ai ferri cortissimi, per non dire del tutto sgretolato. Le rivelazioni odierne del Corriere della Sera tracciano un quadro molto preciso di alcune macro dinamiche che hanno portato alla rottura tra l’allenatore milanista e l’advisor di RedBird, catapultandoci indietro di quattordici anni, più precisamente nello spogliatoio dell’Emirates Stadium di Londra, durante l’intervallo di Arsenal-Milan, ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Allegri-Ibrahimovic, cos’è successo a Londra

Il Milan è sotto 3-0 al termine del primo tempo, dove la squadra rossonera non è sostanzialmente scesa in campo ed è tenuta in vita da due fattori: il 4-0 della gara d’andata a San Siro e le parate di Christian Abbiati. Il clima è tesissimo dentro lo spogliatoio, anche perché il Milan arrivò un po’ incerottato e a corto di giocatori di movimento e con pochi cambi a disposizione (in panchina venne portato anche il terzo portiere Flavio Roma per arrivare a sette). Alla fine della partita, sempre grazie ad altre parate di Abbiati, il parziale rimane quello e il Milan passa il turno, andando a incrociare nuovamente il suo destino europeo con il Barcellona. A fine gara, Allegri fa comunque i complimenti alla squadra, ma qui succede il finimondo. Ibrahimovic, furente, si scagliò verbalmente e fisicamente contro quello che era il suo allenatore, dicendogli che non c’era nulla da festeggiare. Max, dal canto suo, gli disse che aveva fatto una pessima prestazione e ci volle più di qualche minuto per riportare la calma dentro lo spogliatoio. I litigi tra i due, nel corso del primo biennio di Ibrahimovic al Milan, furono diversi come ha testimoniato lo stesso svedese durante il suo intervento al “Festival dello Sport” di Trento dello scorso anno.

Allegri-Ibrahimovic, il bene del Milan dov'è?

Da quanto si è appreso in mattinata, il primo alterco tra Ibra e Allegri sarebbe nato in merito al terzo portiere della prossima stagione. Un motivo futile che, come spesso accade, finisce per essere la scintilla che fa esplodere la polveriera. I rapporti tra i due, al netto delle parole di circostanza, non sono mai decollati e la lite che ne è nata ha portato alla spaccatura totale. Il Corriere della Sera parla anche di contatti frequenti tra Ibrahimovic e Antonio Cassano, che è tra i principali detrattori pubblici del suo ex allenatore fino alle chiamate di Zlatan ad alcuni giocatori (emersi i nomi di Fofana e Leao) per dargli consigli tattici. Insomma, una polveriera unica che testimonia come tutti guardino al loro orticello e chi ci rimette, come ormai è tristemente evidente, è il bene del Milan.