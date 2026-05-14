Rottura Ibra-Allegri, i motivi: mercato deludente, le telefonate di Zlatan a Leao e Fofana e i frequenti contatti tra lo svedese e Cassano

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Ad inizio aprile c'è stata una lite furibonda tra Allegri e Ibrahimovic. Questi i motivi della rottura tra i due: mercato deludente, le intromissioni e le telefonate di Zlatan ai giocatori (come Leao e Fofana) per dare consigli tattici

L'edizione odierna del Corriere della Sera riporta questa mattina della rottura che c'è stata negli ultimi mesi tra Massimiliano Allegri e Zlatan Ibrahimovic. Ad inizio aprile, un pretesto secondario come la scelta del terzo portiere per il prossimo anno ha scatenato una lite furibonda tra i due, durante la quale sono volate parole grosse.

Ma dietro ci sono ben altri motivi: Max, che era riuscito a ricompattare lo spogliatoio dopo la scorsa stagione ed era secondo in classifica, ha infatti scoperto che Zlatan ha colloqui frequenti con Antonio Cassano, uno dei suoi principali detrattori. Inoltre il senior advisor di RedBird, dopo il calo dell'ultimo periodo, ha iniziato a telefonare ad alcuni giocatori come Fofana e Leao fornendo loro consigli tattici. Allegri è rimasto poi deluso dall'inesistente mercato di gennaio quando aveva chiesto un paio di rinforzi di qualità per lottare per le primissime posizioni, ma il club gli comunicò che non c'era risorse da spendere e quindi si dovette accontentare di Fullkrug in prestito. Peccato che poi sono spuntati improvvisamente 30 milioni per Mateta, trattato direttamente dall’ad Furlani e senza che il ds Tare ne fosse a conoscenza.