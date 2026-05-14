Cosa è successo tra Ibra e Allegri? Ordine: "Posso ipotizzare che..."

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Il collega Franco Ordine commenta il delicato momento che sta attraversando il Milan nel suo editoriale per MilanNews.it.

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per MilanNews.it, Franco Ordine ha parlato della situazione di caos totale che aleggia dalle parti di Milanello, tra rapporti incrinati (Allegri-Ibrahimovic) e ritardi nelle uscite pubbliche:

"Scusate il ritardo. È ormai questo il ritornello che viene spontaneo nel commentare le uscite pubbliche del Milan società nel tentativo di governare gli eventi di questi ultimi giorni. Dopo che per una settimana c’è stato il silenzio assoluto sull’inizio della contestazione (petizione contro l’ad Furlani) seguito dal patatrac annunciato in Milan-Atalanta, ecco che spunta puntualmente in ritardo l’appello all’unità, la riunione dei vertici che lavorano negli uffici del club. Come nella vita anche nel calcio è sempre utile prevenire piuttosto che inseguire! Ma purtroppo questo è il limite di chi non ha esperienza diretta con le vicende calcistiche. Adesso poi, nelle ore che precedono il giudizio universale di Genova, spunta anche la testimonianza di Moggi sui rapporti glaciali tra Ibra e Allegri. Li avevamo lasciati che chiacchieravano amabilmente durante il ritiro di pre-campionato, abbiamo intuito il “divorzio” per via di una banale riflessione: Ibra da qualche tempo non si è più fatto vedere a Milanello, riconosciuto regno di Max, e ha frequentato esclusivamente lo stadio. Cosa è successo tra i due? Posso itpotizzare: Ibra, insoddisfatto del gioco e di qualche risultato, ha cominciato a parlare con singoli calciatori e a criticare il lavoro dell’allenatore. Già in gennaio, alla fine del mercato, aveva promesso a qualche esponente del gruppo che “sarebbe arrivato il centravanti per risolvere i problemi” intendendo in questo caso Mateta, trattativa che sapete tutti come si è conclusa.

Chiedo: è così che si lavora in un club? Se vuoi farlo, devi farlo a tempo debito e cioè a campionato concluso senza rompere il clima interno allo spogliatoio anche perché le scelte dell’anno precedente, da Fonseca a Coinceçao, più i consigli sul mercato di Moncada (un altro che non si è più visto a Milanello; ndr), hanno portato a quel disastro dell’ottavo posto e alla sconfitta nella finale di coppa Italia".