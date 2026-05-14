Serie A, la classifica a due giornate dalla fine: cinque in cinque punti per tre posti Champions

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La classifica di Serie A aggiornata a due giornate dalla fine di un campionato che deve ancora decretare chi andrà in Champions League.

Il Napoli perde il primo di tre match point per assicurarsi la Champions League: i partenopei sono stati sconfitti allo stadio Maradona nella serata di ieri dal Bologna. La squadra di Vincenzo Italiano parte alla grandissima e chiude il primo tempo in vantaggio di due reti, grazie a Bernardeschi e Orsolini. Nella ripresa tutt'altro Napoli che riesce a pareggiare con Di Lorenzo e Alisson. Nel finale però la meraviglia di Rowe che consegna i tre punti ai rossoblù. Al termine del posticipo della 36a giornata di Serie A, questa è la classifica aggiornata.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Inter 85

2. Napoli 70

3. Juventus 68

4. Milan 67

5. Roma 67

6. Como 65

7. Atalanta 58

8. Bologna 52

9. Lazio 51

10. Udinese 50

11. Sassuolo 49

12. Torino 44

13. Parma 42

14. Genoa 41

15. Fiorentina 38

16. Cagliari 37

17. Lecce 32

18. Cremonese 31

19. Verona 20

20. Pisa 18