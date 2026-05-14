Pazzini si dice assolutamente sorpreso dal crollo del Milan

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L'ex attaccante rossonero Giampaolo Pazzini, ospite negli studi di Pressing, ha commentato così il crollo verticale del Milan nelle ultime settimane: "Non mi aspettavo un crollo del genere per quello che aveva fatto vedere per gran parte della stagione. Dopo la vittoria nel derby ha fatto solo 7 punti e ha dilapidato tutto il vantaggio enorme che aveva. E' un momento di grande diffioltà.

La reazione di orgoglio nel secondo tempo non può cancellare la brutta prestazione e altre prestazioni brutte. Dopo la sconfitta con il Sassuolo il Milan doveva scendere in campo con un altro atteggiamento perchè quella contro l'Atalanta era una partita troppo importante. Ora rischiano di buttare via quanto di buono fatto per i primi tre quarti di campionato".