Sarri sul derby: "Se è alle 12.30 non vengo. Ci sono cinque squadre che si giocano la Champions e si gioca a quell'ora?"

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L'allenatore della Lazio Maurizio Sarri polemico ai microfoni di Mediaset nel post partita della finale di Coppa Italia sull'orario del derby.

Nel post partita della finale di Coppa Italia persa contro l'Inter, l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha detto la sua anche sul tanto discusso derby in programma nel prossimo weekend di campionato contro la Roma. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni dei colleghi di Mediaset.

Nel derby si aspetta di rivedere la sua Lazio?

"La squadra non è stata remissiva, abbiamo scelto di non prenderli alti. Se subisci una palla su corner e consegni una palla all'avversario, quello ha poco di tattico. Secondo tempo più a viso aperto".

Sensazioni sulla data del derby?

"La sensazione è che lunedì vengo, domenica alle 12.30 non vengo: a quell'ora giocano loro. Il casino viene da una serie di errori fatti dalla Lega. Il Prefetto è stato chiaro, speriamo che sia quella la data. Se fossi il presidente, non presenterei neanche la squadra. Ci sono cinque squadre che si giocano la Champions, che vale 80 milioni, e si gioca alle 12.30? Questo non è calcio".