Passerini sul Milan: "L'idea che una grande squadra ogni estate deve smontare e rimontare non è funzionale a nessuno"

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La penna de Il Corriere della Sera Carlos Passerini ha detto la sua sul momento del Milan e il pasticcio legato alla programmazione del derby di Roma.

Nel corso del consueto appuntamento con il video sul suo canale YouTube, Carlos Passerini ha commentato il delicato momento che sta attraversando il Milan di Massimiliano Allegri, dicendo la sua anche sul pasticcio legato alla programmazione del derby di Roma: "Si va verso un lunedì che di sicuro non è una giornata comoda per chi vuole andare a Genova. Come sempre gli interessi dei tifosi vengono messi in coda a quelli di tutti gli altri e me ne dispiaccio. Penso che sia stato un pasticiaccio evitabilissimo questo del calendario, perché si sapeva da due anni che ci sarebbe stata in quella data la finale dell'ATP di Roma, quindi è una situazione che si poteva evitare e come al solito a pagare saranno i tifosi. E questo è indecente".

Su Genoa-Milan: "Assume un'importanza cruciale per il destino del Milan, perché in ballo c'è questa e la prossima stagione. Restare fuori dalla Champions significherebbe rivedere i progetti dell'anno prossimo Allegri può piacere come no, di sicuro l'idea di una grande squadra che ogni estate si deve smontare e rimontare, a partire dall'allenatore, che giustamente vuole i propri giocatori, non sia funzionale a nessuno. Quindi vedremo quello che sarà. Oggi sono tutti in bilico, ed è giusto così, perché se il Milan non dovesse centrare l'obiettivo è chiaro che tutti dovranno rispondere delle loro responsabilità, l'allenatore e mi auguro anche i dirigenti".