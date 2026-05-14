Zeroli ha le idee chiare: "Il mio obiettivo e sogno è arrivare al Milan e rimanerci"

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Kevin Zeroli, centrocampista della Juve Stabia in prestito dal Milan, ha parlato dei suoi sogni futuri dopo il gol vittoria contro il Modena.

Nel post partita di Modena-Juve Stabia, sfida che ha visto la formazione dell'ex Milan Ignazio Abate approdare alle semifinali playoff promozione, Kevin Zeroli, centrocampista di proprietà del club rossonero e MVP della partita con uno splendido gol in rovesciata ha parlato del suo presente in gialloblù ma anche del suo futuro, dimostrando di avere le idee piuttosto chiare. Di seguito le dichiarazioni del centrocampista italiano riprese dai colleghi di Vivicentro.it.

Sull'importanza del gol contro il Modena

"Sono arrivato qui e non è stato per niente facile per via degli infortuni. Questo gol è un riscatto e una gioia immensa. Sono davvero felice di aver portato la Juve Stabia in semifinale”.

Sul suo futuro

"Sto crescendo molto qui a Castellammare, ma il mio grande sogno è vestire la maglia del Milan. Il mio obiettivo, il mio sogno, è arrivare lì e rimanerci”.