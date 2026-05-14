Pellegatti: "Allegri? Non si fida più dopo quello che è successo a gennaio"

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Intervenuto durante il podcast Aura Sport, Carlo Pellegatti ha fatto il punto sul futuro della panchina del Milan, non essendo Allegri certo di restare.

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast Aura Sport, Carlo Pellegatti ha parlato del futuro della panchina del Milan, non essendo Massimiliano Allegri così sicuro di proseguire la sua esperienza in rossonero anche nella prossima stagione:

"Da quello che so io, se non va in Champions, esce. Se va in Champions non sono sicuro lui rimanga, visto che c'è il tema Nazionale. Allegri non si fida più (della soceità, ndr) dopo quello che è successo a gennaio. A meno che, e ripeto, vada via Furlani e allora chi viene al suo posto parla con Allegri e allora qualcosa bisogna capire. Ripresentare Allegri, bisogna dargli una mano per mettere una squadra competitiva, perché il prossimo anno vincere con il corto muso, con il primo tiro in porta o aspettare il 60esimo per aspettare la stanchezza, no. Il prossimo anno il Milan deve giocare a calcio dal primo minuto".