Rottura Allegri-Ibra: ecco i motivi. E Max medita l'addio

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Non c'è pace al Milan dove c'è stata una rottura totale tra Allegri e Ibrahimovic che hanno avuto un lite furibonda dopo il ko di Napoli. Questi i motivi: mercato deludente, le intromissioni e le telefonate di Zlatan ai giocatori.

Non c'è pace al Milan, nemmeno dopo l'arrivo in panchina di Massimiliano Allegri che potrebbe lasciare il Diavolo dopo una sola stagione. Il tecnico livornese, che era tornato con grande entusiasmo e voglia di fare, è esausto e stanco di fronteggiare più nemici interni che avversari sul campo. E per questo sta meditando di salutare a fine stagione, anche se i rossoneri dovessero conquistare la qualificazione alla prossima Champions League.

LITE FURIBONDA

A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che uno dei motivi che stanno portando a questa decisione è i rapporti ormai inesistenti con Zlatan Ibrahimovic, deflagrati all’indomani della sconfitta rimediata a Napoli ad inizio aprile. Va in scena un duro confronto tra i due scatenato dalla scelta del terzo portiere da inserire nella rosa del prossimo anno: si tratta solo di un pretesto secondario, ma sufficiente per scatenare un lite furibonda tra i due. Tra Allegri e Ibra volano parole grosse e così da quel giorno lo svedese non si è visto più a Milanello e solo di recente è ricomparso a San Siro.

I MOTIVI DELLA ROTTURA

Ma quali sono i veri motivi che hanno portato a questa rottura clamorosa? Max, che era riuscito a ricompattare lo spogliatoio dopo la scorsa stagione ed era secondo in classifica, ha scoperto che Zlatan ha colloqui frequenti con Antonio Cassano, uno dei suoi principali detrattori. Inoltre il senior advisor di RedBird, dopo il calo dell'ultimo periodo, ha iniziato a telefonare ad alcuni giocatori come Fofana e Leao fornendo loro consigli tattici. Max è rimasto poi deluso dall'inesistente mercato di gennaio quando aveva chiesto un paio di rinforzi di qualità per lottare per le primissime posizioni, ma il club gli comunicò che non c'era risorse da spendere e quindi si dovette accontentare di Fullkrug in prestito. Peccato che poi sono spuntati improvvisamente 30 milioni per Mateta, trattato direttamente dall’ad Furlani e senza che il ds Tare ne fosse a conoscenza. Se, come sembra, Ibrahimovic tornerà al centro della scena del rossonero, allora non c'è posto al Milan per Allegri che sta iniziando a valutare seriamente la possibilità di accettare la panchina dell'Italia.