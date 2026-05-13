Milan, record di plusvalenze in questa stagione: oltre 100 milioni di euro

vedi letture

Con la cessione di Lorenzo Colombo al Genoa, il Milan è salito a quota 101,8 milioni di euro di plusvalenze generate nella stagione 2025-2026

Dopo Alex Jimenez (Bournemouth) e Tommaso Pobga (Bologna) nei mesi scorsi, il Milan ha chiuso qualche giorno fa un'altra cessione, vale a dire quella di Lorenzo Colombo per il quale si sono verificate tutte le condizioni per l'obbligo di riscatto e così il suo cartellino è passato nelle mani del Genoa per 10 milioni di euro. La cifra complessiva relativa alle plusvalenze nella stagione 2025-2026 del club rossonero sale quindi a quota 101,8 milioni di euro, dato che potrebbe anche aumentare ulteriormente se dovesse chiudersi altre cessioni prima della fine di questa annata sportiva.

STAGIONE RECORD

Lo scrive Calcio e Finanza (clicca qui per leggere l'articolo completo) che spiega che si tratta ovviamente di stime che dovranno poi essere confermate dai dati ufficiali del club che verrà chiuso al 30 giugno 2026, ma, se questa cfra dovesse dimostrarsi corretta, si tratterebbe della stagione record per il Milan sul fronte delle plusvalenze generate: verrebbero così battute l'annata 2001/2002 (78 milioni grazie alle cessioni di Francesco Coco e Umit Davala all’Inter) e il 2009 (74 milioni grazie alla cessione di Kakà al Real Madrid).

LE PLUSVALENZE DEL MILAN

Queste le operazioni in uscita del Milan con le rispettive plusvalenze in questa stagione:

Malick Thiaw al Newcastle – 32 milioni di euro

Theo Hernandez all’Al-Hilal – 22,1 milioni di euro

Alex Jimenez al Bournemouth – 15,5 milioni di euro

Lorenzo Colombo al Genoa – 10 milioni di euro

Noah Okafor al Leeds – 9,7 milioni di euro

Tommaso Pobega al Bologna – 7 milioni di euro

Yacine Adli all’Al Shabab – 5,1 milioni di euro

Marco Sportiello – 0,3 milioni di euro

TOTALE – 101,8 milioni di euro