Tuttosport: "In ritiro con due regali: Pulisic e Bartesaghi pronti". L'americano titolare con Gimenez o Nkunku

vedi letture

In vista della prossima gara di campionato contro il Genoa, Max Allegri avrà di nuovo a disposizione Pulisic che dovrebbe partire titolare con uno tra Nkunku e Gimenez.Tutto ok anche Bartesaghi

"In ritiro con due regali: Pulisic e Bartesaghi pronti" titola così stamattina Tuttosport che spiega che da oggi il Milan sarà in ritiro a Milanello fino alla prossima gara in casa del Genoa. A Marassi, Max Allegri dovrà fare a meno dell'infortunato Modric e degli squalificati Leao, Saelemaekers e Estupinan, ma avrà di nuovo a disposizione Christian Pulisic che ieri è tornato ad allenarsi in gruppo. Tutto ok anche Bartesaghi che era uscito acciaccato dall'ultima sfida contro l'Atalanta. L'americano dovrebbe partire titolare a Genova con uno tra Nkunku e Gimenez.

Per quanto riguarda il resto della formazione, in difesa ci sarà il ritorno di Tomori dopo la squalifica, mentre in mezzo al campo, accanto a Rabiot e a Ricci, che dovrebbe essere confermato nel ruolo di regista davanti alla difesa, ci dovrebbe essere Fofana. Sulle corsie laterali, a destra spazio ad Athekame, mentre a sinistra ci sarà Bartesaghi.