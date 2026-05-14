Pregiudizi nel calcio nei confronti degli americani? Pulisic: "Mi piace pensare di aver contribuito a questo cambiamento in molti modi"

Pregiudizi nel calcio nei confronti degli americani? Pulisic: "Mi piace pensare di aver contribuito a questo cambiamento in molti modi"MilanNews.it
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Oggi alle 11:50News
di Antonello Gioia
In una intervista pubblicata dal Time una settimana fa, Christian Pulisic ripercorre alcune tappe della sua carriera in vista dei Mondiali.

Nel corso della chiacchierata con i giornalisti del Time, si è evidenziato un'idea di pregiudizio del calcio europeo nei confronti degli americani, siano essi investitori - come nel caso di Red Bird con l'AC Milan - che calciatori. Christian Pulisic, stella della nazionale statunitense, ha risposto così alle critiche: "Mi piace pensare di aver contribuito a questo cambiamento in molti modi".