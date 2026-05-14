Bianchin: "Furlani aveva parlato con D'Amico già un anno fa e ora lo ha individuato come candidato unico per il nuovo ds del Milan"

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Le ultime notizie da Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, su chi potrà essere il nuovo direttore sportivo del Milan.

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul possibile nuovo direttore sportivo del Milan: "Tony D’Amico è il più probabile direttore sportivo del Milan per la prossima stagione. Giorgio Furlani gli ha parlato già un anno fa e ora lo ha individuato come candidato unico per il 2026-27. Il resto starà a Gerry Cardinale e alla proprietà. Tutti sanno che Tony D’Amico è il direttore sportivo dell’Atalanta, che ha lavorato al Verona, che ha 46 anni ed è in ascesa. I nomi dei giocatori acquistati e venduti comincia a essere noto.

D’Amico da calciatore era un centrocampista, un ragazzo abruzzese di Popoli che aveva Pescara come città di riferimento. A Chieti giocava con Fabio Grosso, che non per caso fu il primo allenatore scelto per il suo Verona. Nel cuore della carriera giocò alla Cavese per sei anni e nelle interviste diceva: "Quando Tatomir lascerà, sarò felice di diventare capitano". Negativo. Quando toccò a lui, il nuovo allenatore Cioffi – Renato, non Gabriele – scelse un altro per la fascia e Tony la prese male. Poche settimane dopo era al Foggia, una delle scelte che gli hanno cambiato la vita. Di sé ha detto: "Ero una mezzala di grande corsa, però non facevo gol neanche solo davanti alla porta. E poi un rompi...: litigavo con tutti, anche con i compagni". Al Milan, servirà collaborazione (ma lo sa, è abituato dall’Atalanta).

Nell’iconografia di Tony D’Amico, l’elemento centrale è la sigaretta. Lo si è scritto, lo si è detto. Lo ha detto anche lui: "Fumo troppe sigarette, durante il mercato troppissime. Fino a due pacchetti". Chissà quante ne fumò, magari appoggiato alla finestra, quella volta che rimase per 13 ore in una stanza d’albergo a Milano per portare Dawidowicz al Verona. Se un giorno assumerà Sarri, in bocca al lupo a tutti".