Colombo racconta: "Tra Ibra e Allegri volate parole grosse. Infatti, da quel momento..."

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Le ultime notizie da Monica Colombo, giornalista del Corriere della Sera, sulla lite tra Massimiliano Allegri e Zlatan Ibrahimovic

Monica Colombo, giornalista del Corriere della Sera, ha raccontato quanto segue sul quotidiano di via Solferino sulla lite tra Massimiliano Allegri e Zlatan Ibrahimovic: "La motivazione è da ricercare nei rapporti ormai inesistenti con Zlatan Ibrahimovic, deflagrati all'indomani della sconfitta rimediata a Napoli. Siamo ai primi di aprile e va in scena un confronto fra Max e il manager svedese che mai ha avuto una corresponsione di amorosi sensi con il livornese, ancora dai tempi in cui lui era un giocatore e Max il suo tecnico. La miccia che fa esplodere un alterco durissimo è la scelta del terzo portiere da inserire nella rosa del prossimo anno. Un pretesto secondario eppure sufficiente da accendere in un amen animi già surriscaldati. Volano parole grosse e da quel momento Ibra non si vede più a Milanello e a San Siro è ricomparso solo di recente.

Curiosamente sempre per una questione di portieri i due si erano messi le mani addosso nello spogliatoio dell'Emirates Stadium al termine del ritorno degli ottavi di finale di Champions in casa dell'Arsenal. Era il 2012 e lo stesso Ibra di recente ha raccontato l'episodio. «Avevamo perso 3-0 con l'Arsenal, e Allegri era tutto contento. È vero che avevamo passato il turno, ma non c'era nulla da ridere, e gliel'ho fatto notare. Allegri mi rispose: "Tu Ibra pensa a te, che hai fatto cag...". Gli ho ribattuto che aveva fatto cag... lui: per paura si era portato due portieri in panchina…»".