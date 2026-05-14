Letizia: "Maldini licenziato dopo una stagione negativa. Perché Furlani è intoccabile?"

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Il commento di Francesco Letizia, giornalista di Sportitalia, sulla gestione del Milan da parte di Giorgio Furlani, ad rossonero.

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso su Sportitalia su Giorgio Furlani: "Se una stagione fallisce, nessuno deve essere intoccabile. In questa visione, Giorgio Furlani dovrebbe essere messo in discussione. Non necessariamente per vendetta cieca, detto che il rapporto tra i due è stato spesso conflittuale, ma per una questione di coerenza interna. Nell’ultimo anno si è consumato uno squilibrio evidente nella considerazione dei due: chi aveva responsabilità operative e sportive è stato sacrificato mediaticamente, mentre il vertice gestionale, che ugualmente ha messo mano al lato tecnico, senza averne le competenze, è rimasto protetto.

E per un uomo cresciuto nella cultura feroce dello spogliatoio, dove chi perde paga, questa è quasi un’eresia. Ibra da mesi si è tagliato i capelli e veste elegantissimi completi chiari su misura, quasi a sottolineare che quello dell’anno scorso non esiste più: oggi sembra più Gordon Gekko che un ex attaccante in cerca di autore. Il messaggio “estetico” è diretto a tutti, anche a Cardinale. Dietro questa situazione, c’è anche un evidente scontro di identità. Da una parte una visione di un’azienda e basta, algoritmica, finanziaria, internazionale. Dall’altra la visione del campo, del calcio. Zlatan è stato per anni un simbolo di una concezione quasi monarchica del calcio, dove le società vincono quando hanno uomini forti, riconoscibili, temuti. Come ai suoi tempi, come ai tempi di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani".