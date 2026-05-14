Pasotto: "La grande problematica di base è che non si sta parlando di un Milan con qualche problema, ma di una squadra che non esiste più"

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Marco Pasotto, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha cercato di trovare i motivi del tracollo del Milan, appeso a un filo per la qualificazione Champions.

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sui motivi del tracollo del Milan: "E pensare che dopo la 33ª giornata - quindi non una vita fa - il distacco sulle quinte era addirittura di otto punti. Il problema è che pensarci fa un male cane, perché quello che pareva il fossato di un castello medievale, dopo le quattro partite successive non esiste più. Il Milan ha abbassato il ponte levatoio e i nemici sono entrati senza fare nemmeno troppa fatica. La quinta, ovvero la Roma, adesso fa compagnia al Diavolo in classifica, anche se i rossoneri nei confronti di Gasperini (e del Como, sesto, che segue due piani più in giù) hanno il prezioso vantaggio dello scontro diretto in caso di arrivo a braccetto. Lo sprofondo è evidenziato proprio da queste riflessioni: è un Milan che si ritrova costretto a ragionare su ogni singolo punto in ballo perché ha dilapidato quello che avrebbe dovuto essere un distacco inattaccabile. Il fatto grave è che si tratta di un crollo verticale.

Nelle ultime due partite non c'è stata l'ombra di un gol e ne sono stati subiti cinque, peraltro contro avversarie che la classifica non induceva a essere particolarmente fameliche. La grande problematica di base è che non si sta parlando di una squadra con qualche problema, più o meno grave, da sistemare. Si parla di una squadra che in questo momento non c'è. Non esiste più. I 42 punti messi insieme nel girone di andata (media 2,21) sono diventati i 25 del ritorno (media 1,47). Non è solo un calo, è uno svenimento. Una crisi iniziata in particolare dopo il derby, con la sconfitta di Roma contro la Lazio: cinque ko in otto partite".