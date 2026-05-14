Gozzini: "Tare è in discussione. Ha dotato il Milan della leadership di Modric, ma le spese più consistenti non l’hanno ripagato"

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Alessandra Gozzini, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha spiegato quale potrebbe essere il futuro di Igli Tare, ds del Milan.

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Igli Tare: "Le strategie rossonere saranno definite dopo il finale di stagione: così è deciso. Certo che mentre il Milan aspetta di conoscere il proprio destino europeo, il mercato intorno procede. E non si parla solo di giocatori ma di dirigenti: movimenti a cui guardare con attenzione anche in ottica rossonera. Le scelte sono rinviate, ma riguarderanno anche la conferma o meno dell’attuale organigramma. L’estate scorsa, quando l’ad Furlani decise di aggiungere al gruppo dirigenziale un ds dedito alla parte tecnica, tra i candidati c’era anche Tony D’Amico, direttore sportivo dell’Atalanta. La scelta poi premiò Tare: oggi, come tutti, è in discussione. Ha dotato il Milan della leadership di Modric, ma le spese più consistenti non l’hanno ripagato. Ecco perché lo stesso D’Amico osserva con interesse l’evolversi della situazione.

Se al Milan si libererà un posto, si farà trovare pronto. Le valigie sono fatte, anche perché se non Milano, potrebbe aprirsi una destinazione alternativa: per esempio a Roma, dove tornerebbe a far coppia con Gasperini. Napoli può essere un’altra meta ambita per un dirigente in ascesa, se si aprirà una strada: oggi è Giovanni Manna a capo dell’area sportiva, anche lui indicato come un possibile candidato per andare a occupare la stessa poltrona alla Roma, a cui potrebbe puntare pure Cristiano Giaretta, ex Udinese, oggi al Pafos, in Grecia".