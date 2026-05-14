Ordine: "Una società esperta avrebbe dovuto dedicarsi ad aiutare Allegri invece di mollarlo per strada"

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Il giornalista Franco Ordine si è così espresso sulla gestione del Milan nel corso del suo editoriale per MIlanNews.it.

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso sulla gestione del Milan, a partire dalla protezione per l'allenatore Massimiliano Allegri: "Da oggi in avanti tutti si dedicheranno agli ultimi 180 minuti del campionato ma anche questa volta è troppo tardi per ricucire un ambiente sfilacciato e dal quale, tra l’altro, sono usciti spifferi durante le settimane scorse, a traguardo non ancora guadagnato, di “nuovo ds e nuovo allenatore” come se questo oltre che dar argomenti ai dibattiti televisivi potesse contribuire a rendere più stabile la squadra e l’umore dello staff tecnico a Milanello.

Intendiamoci: se il Milan dovesse mancare la Champions come credo sia probabile a questo punto, allora ci sarebbero da mettere sul piatto anche le responsabilità di Allegri e del suo staff da prendere in esame. Una società visionaria ed esperta di vicende calcistiche, intuita la “mala parata” avrebbe dovuto invece dedicarsi a puntellare la squadra e lo stesso tecnico invece di mollarlo per strada a un mese e mezzo dalla fine del torneo. Ricordo ai più, a proposito del peso politico del Milan, che quando il sindaco di Bologna decise di rinviare Bologna-Milan per una nevicata, il consiglio direttivo della Lega non prese in esame il ricorso al Tar e a fine riunione il presidente Scaroni commentò così la vicenda: “Ci inchiniamo dinanzi alla volontà del sindaco di Bologna!”. Facendo infuriare giustamente i tifosi rossoneri. Oggi ballano 5 sfide, d’accordo ma è una ulteriore prova".