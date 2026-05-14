Ordine: "Mai visto in vita mia una squadra come il Milan capace di rovinarsi la vita con un accanimento contro sé stessi che non ha eguali"

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Il noto giornalista Franco Ordine affida ad Instagram i suoi pensieri sul brutto clima che si vive in queste settimane a Casa Milan

Franco Ordine, nota firma de "Il Giornale", commenta meravigliato quello che sta succedendo nelle ultime settimane all'interno del Milan tra polemiche esterne ma soprattutto interne: Casa Milan non è un ambiente per cuori deboli. Queste tutte le sue dichiarazioni:

CAOS MILAN, IL COMMENTO DI FRANCO ORDINE

“Non ho mai visto francamente in vita mia, e di squadre e di campionati ne ho vissuti tantissimi, una squadra come il Milan capace di rovinarsi la vita, oltre che la probabile qualificazione in Champions League, con un accanimento contro sé stessi che non ha eguali incredibili.

Dapprima fanno uscire le voci di un nuovo Direttore Sportivo e di un nuovo allenatore. Poi a gennaio, vi ricorderete, non prendono quello che chiedeva Allegri per rimpolpare la rosa. Poi interviene anche Ibra in maniera polemica nei confronti dell’allenatore. Poi c’è la contestazione feroce del pubblico. Soltanto nelle ultime ore si ricordano di lanciare messaggi all’unità e alla compattezza.

Signori miei, siete già in ritardo clamoroso. I danni sono stati già fatti. E adesso sarà molto, molto, molto, tre volte molto, difficile riuscire a raggiungere il traguardo negli ultimi 180 minuti. Bravissimi, complimenti e applausi a scena aperta!”.