Verso Genoa-Milan, il sindaco di Roma a De Rossi: "Daniele, facci sognare"
La festa dell’Ostiamare si intreccia, per un momento, anche con la corsa alla Champions League. In Campidoglio, durante la cerimonia di premiazione del club biancoviola per la promozione in Serie C, Roberto Gualtieri si è rivolto a Daniele De Rossi con una frase significativa: “Daniele, facci sognare”. Una battuta pronunciata con il sorriso, ma dal significato molto chiaro in vista di Genoa-Milan, sfida che potrebbe incidere sugli equilibri europei della Roma.
L’occasione era la celebrazione del ritorno dell’Ostiamare tra i professionisti dopo 35 anni. Un traguardo storico per il club di Ostia, acquistato da De Rossi nel gennaio 2025 e riportato in Serie C al termine di una stagione dominata nel girone F di Serie D.
Il riferimento del sindaco nasce proprio dal prossimo turno di campionato: alla 37ª giornata il Genoa affronterà il Milan, ancora pienamente coinvolto nella lotta per un posto in Champions League. Per la Roma, un eventuale passo falso dei rossoneri potrebbe trasformarsi in un’opportunità preziosa per superarli in classifica, a condizione però di vincere il derby contro la Lazio.
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