Coppa Italia, doppio record per la finale: numero uno per incassi allo stadio ma flop di ascolti in tv

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Oggi alle 19:40 News di di

Ieri sera la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter ha stabilito un doppio record: il primo riguarda l’incasso da botteghino e il secondo riguarda lo share televisivo che è stato il più basso degli ultimi 17 anni.