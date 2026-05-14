Coppa Italia, doppio record per la finale: numero uno per incassi allo stadio ma flop di ascolti in tv

Coppa Italia, doppio record per la finale: numero uno per incassi allo stadio ma flop di ascolti in tvMilanNews.it
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Oggi alle 19:40News
di Andrea La Manna
Ieri sera la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter ha stabilito un doppio record: il primo riguarda l’incasso da botteghino e il secondo riguarda lo share televisivo che è stato il più basso degli ultimi 17 anni.

Ieri sera, in un Olimpico gremito, si è giocata la finale di Coppa Italia Frecciarossa 2025/2026 tra Lazio e Inter. Oltre all'assegnazione della Coppa, sono stati stabiliti due nuovi record per una finale della Coppa nazionale. Il primo riguarda l'incasso da botteghino: grazie agli oltre 68 mila spettatori si è sfondato il muro dei 5,6 milioni di euro, superando anche la finale dello scorso anno tra Milan e Bologna.

L'altro record invece riguarda gli ascolti in tv che sono stati un vero e proprio flop. La finale, in onda su Canale 5, è stata la meno vista degli ultimi 17 anni con 5,56 milioni di spettatori per uno share del 27,8%.