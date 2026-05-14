MN - Ravezzani duro con Cardinale: "È del tutto incapace di organizzare una società di calcio"

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Il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani ha commentato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il delicato momento, societario e sportivo, del Milan.

Il Milan vive il momento più delicato della sua stagione, tra lotte interne, difficoltà in campo ed un futuro, societario e non, più incerto che mai. Di quanto sta accadendo in casa rossonera ne ha parlato il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it.

Come può Cardinale non aprire gli occhi davanti a una situazione del genere, così come gli stessi dirigenti?

"Mi pare evidente che Cardinale sia del tutto incapace di organizzare una società di calcio. Chi si occupra di finanza, di acquisire e vendere delle aziende, dei progetti, non ha la stessa competenza nel costruire un management che sia adeguato. Perché non è possibile. Riconosco il fatto che Cardinale, il primo anno, il secondo, possa aver sbagliato, ma continuare a lasciare una società dove non si capisce chi comanda significa che Cardinale è incapace a fare il proprietario del Milan. Non è capace. Perché poi alla fine quando la gente se la prende con Furlani, con Tare, con Ibra, non capisce che questi non si sono autoeletti, ma li ha nominati un proprietario, che sta in America, e che è un uomo di affari brillante ma totalmente incapace di organizzare l'organigramma di una società di calcio".