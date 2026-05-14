Accordo tra Prefettura e Serie A: Genoa-Milan si giocherà domenica alle 12

Accordo tra Prefettura e Serie A: Genoa-Milan si giocherà domenica alle 12MilanNews.it
Oggi alle 20:15News
di Lorenzo De Angelis
Genoa-Milan, il derby, e tutte le altre partite delle squadre immischiate nella corsa Champions si giocheranno domenica alle 12.

La Lega Serie A e la Prefettura di Roma hanno trovato l'accordo: il derby Roma-Lazio si giocherà domenica 17 maggio alle 12.00. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la decisione seguire l'invito del TAR Lazio e dell'Av vocatura dello Stato a trovare una soluzione condivisa. 

Allo stesso orario, quindi, saranno disputate anche le altre gare legate alla corsa Champions, come Genoa-Milan. Oltre alla gara del Ferraris si giocheranno quindi anche Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina e Como-Parma. A questo punto resta solo da cpaire se verrà posticipata la finale maschile degli Internazionali di tennis. 