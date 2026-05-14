Toni: “La contestazione deve essere uno stimolo in più, il ritiro è sicuramente punitivo”
Durante l'ultima puntata del podcast Cose scomode, Luca Toni ha parlato della contestazione dei tifosi rossoneri e del momento che sta vivendo il Milan, sottolineando l'importanza di qualificarsi in Champions League. Queste le sue parole.
"Allora partiamo dal presupposto che secondo me chi gioca al Milan non può avere paura della di questa contestazione. Cioè, se tu indossi la maglia del Milan, hai la fortuna di giocare una grande squadra come il Milan, sai che quando il periodo non è bello, ci può anche stare che il tifoso ti possa fischiare, quindi, anzi, deve essere uno stimolo in più. Il ritiro sarà sicuramente punitivo per cercare di unire un po' tanti caratteri diversi in questa squadra per avere un'unica guida che è quella di Allegri di cercare di raggiungere la Champions che in una società dove già non avevano i soldi a dicembre, se non raggiungono la Champions secondo me sarà un grande problema"
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