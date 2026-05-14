Caos Milan, Bucciantini: "Uno dei problemi sono le continue richieste di spazio e potere dei dirigenti"

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Marco Bucciantini ha spiegato così s Sky Calcio - Campo Aperto della triste e complicata situazione del Milan a livello societario. Questo il suo pensiero.

Marco Bucciantini, giornalista ed opinionista sportivo ha parlato così a Sky Calcio - Campo Aperto della triste e caotica situazione in casa Milan. In campionato la squadra di Allegri sembra non saper più decollare, ma i problemi più grandi sembrerebbero in dirigenza e proprietà. Infatti, ecco le sue parole, toccando temi quali i veri e grandi ostacoli del club rossonero, quasi diviso da più anime all'interno della dirigenza e un finale di stagione, che a partire dal Genoa sarà davvero bollente.

"Io ho una forte convinzione, che pensavo sinceramente di cambiare in questa stagione, anche ascoltando le parole di Peppe (Di Stefano). Penso che il problema del Milan sia proprio e soprattutto anche in queste richieste di spazio da parte di chi ci lavora, è come se ci fossero tre società, poi sono diventate due. Al Milan sono rimaste divisioni e vedute di vista differenti, ostacoli che sono diventati difficili da superare. Qualsiasi chiarimento, che sia con altri nomi o nuovi allenatori, non cambia, ma qualsiasi tipo di confronto sano o chiarimento, sarà un passo avanti che possa davvero svoltare il futuro di questo club. Quello che accadrà nei prossimi 180 minuti in campionato cambierà il Milan e il proprio futuro, nettamente..".