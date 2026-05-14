MN - Ravezzani deluso: "Questo Milan è una macedonia"

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Il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani ha commentato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il delicato momento, societario e sportivo, del Milan.

Il Milan vive il momento più delicato della sua stagione, tra lotte interne, difficoltà in campo ed un futuro, societario e non, più incerto che mai. Di quanto sta accadendo in casa rossonera ne ha parlato il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it.

Furlani sembra intoccabile, come mai?

"Io credo che Furlani, in piccolo, abbia le stesse difficoltà che ha Cardinale in grande. Non è capace di organizzare uno staff operativo per guidare un grande club di calcio. Sarà un brillante uomo di finanza, ma io ricordo quando Cardinale disse, in una delle non interviste, perché questo non si fa intervistare, non ci considera degni (ride, ndr), che Furlani non aveva mai fatto l'amministratore delegato ma che avrebbe imparato. È molto rischioso no? Già questo pare una scommessa assurda, "imparerà", ai danni del Milan, e questa cosa è assurda. Dopo anni abbiamo capito che non ha imparato niente. I conti sono in ordine, che dovrebbero essere la sua prima preoccupazione, ma la stagione sportiva è di nuovo un disastro, ma la fotografia della società è un disastro. L'uomo più operativo di un proprietario incapace ad organizzare una società di calcio, è a sua volta incapace ad organizzarla".

Si spieghi meglio

"Perché noi cosa abbiamo visto di Furlani all'opera? Casting di direttori sportivi infiniti terminato con la scelta di uno che aveva scartato. Abbiamo visto che lui, dopo aver ammesso il fallimento l'anno scorso, invece di non occuparsi più della gestione sportiva ha continuato ad impervesare ad acquistare giocatori all'insaputa del direttore sportivo e dell'allenatore. Abbiamo un amministratore delegato che non è stato ancora in grado di spiegarci cosa ci fa Zlatan Ibrahimovic in tribuna, a che titolo è lì. Qualcuno ci vuole spiegare che ci fa lo svedese lì? Chi compra un giocatore? Chi dice sì alla fine? Chi ha l'ultima voce in capitolo? Questo Milan è una macedonia".