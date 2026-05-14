Venerdì 29 maggio la 13^ edizione del “Memorial Claudio Lippi”

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Venerdì 29 maggio alle 20.00 al Puma House of Football andrà in scena la 13^ edizione del "Memorial Claudio Lippi”

Venerdì 29 maggio alle 20.00 al Puma House of Football andrà in scena la 13^ edizione del "Memorial Claudio Lippi” che ricorda il collega di Milan Channel scomparso in un tragico incidente stradale nel marzo 2013. In campo si sfideranno Milan rossonero contro Milan bianco e saranno presenti moltissimi personaggi dello sport, della musica, del giornalismo, influencer ed ex calciatori. Il ricavato della donazioni sarà devoluto alla Fondazione Italiana Diabete. L'ingresso sarà libero per chiunque vorrà partecipare e assistere dagli spalti a questa bella serata di beneficenza.

Saranno presenti Abbiati, Amelia, Ganz, Inzaghi (playoff permettendo), Brocchi, Budel, Francesco Aquila (vincitore di Masterchef), Parolo e parteciperà alla serata come ogni anno anche Paolo Berlusconi.