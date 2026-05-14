Ordine su Allegri: "Col 4-3-3 è andato incontro a un bagno di sangue"

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Il Milan sta vivendo un momento molto complicato, le due ultime partite diranno tutto sul futuro dei rossoneri: questo il pensiero di Ordine a riguardo

Il finale di stagione del Milan si preannuncia decisivo e pieno di tensione. I rossoneri stanno attraversando una fase complicata, caratterizzata da risultati incostanti e da un rendimento che non è mai riuscito a garantire continuità. L’entusiasmo visto a inizio anno ha lasciato spazio a dubbi e contestazioni, con una squadra che fatica a trovare equilibrio nei momenti più importanti.

Attorno al club continuano ad aumentare le discussioni sul futuro. Le questioni societarie e le valutazioni sulla prossima stagione tengono banco, alimentando un clima di incertezza che si riflette anche sul campo. Per questo motivo, conquistare l’accesso alla prossima Champions League è diventata una priorità assoluta per la società.

Le prossime due partite saranno fondamentali per capire quali basi potrà avere il Milan del futuro. Massimiliano Allegri vuole ottenere risposte importanti dalla squadra, con l’obiettivo di chiudere il campionato evitando ulteriori passi falsi e restituendo fiducia a un ambiente che vive uno dei periodi più delicati degli ultimi anni.

Franco Ordine, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "Allegri ha provato anche a cambiare modulo in Milan-Udinese, ma con il 4-3-3 è andato incontro ad un bagno di sangue. Lui ha scelto il 3-5-2 proprio per dare solidità, ma ora non poteva immaginare di essere così poco efficace in attacco. Di certo se anziché prendere Fullkrug fosse arrivato Malen ora i rossoneri sarebbero non distanti dall'Inter. Ad ogni modo ci tengo a sottolineare che io ho un debole per Antonio Conte. Dal punto di vista estetico però la squadra non ha mai rubato l'occhio e per questo mi chiedo perché in tanti concentrino sulle critiche solo su Allegri e non sul tecnico salentino. Il giudizio spesso non è obiettivo".