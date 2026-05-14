Francia, i pre convocati per il Mondiale: due rossoneri confermati

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La Francia attraverso i propri canali social ha così elencato i prossimi pre convocati per i mondiali. La scelta su Maignan e Adrien Rabiot

E' di poco fa la notizia emersa dai profili social della Nazionale della Francia in vista dei prossimi mondiali di calcio, in programma questa estate in USA. Infatti, il CT francese Didier Deschamps ha risolto dubbi e perplessità, confermando i giocatori francesi per convocati per il ritiro antecedente ai prossimi tornei internazionali. Tra i rossoneri convocati spiccano ovviamente due grandissimi leader tecnici e caratteriali quali Mike Maignan ed Adrien Rabiot.

Mike è ormai un punto fermo della Francia dal ritiro di Lloris, un simbolo e capitano dell'ultimo mondiali vinto nel 2018. Maignan ha saputo conquistare, nemmeno con troppa fatica le grazie di Deschamps che lo ritiene un punto chiave della squadra e spogliatoto transalpino. Un altro giocatore di spessore è Adrien Rabiot, che come in rossonero ricopre anche con la Francia ruolo chiave nel centrocampo e scacchiere de les Bleus.