F. Galli sulla crisi del Milan: "La squadra è priva di energia e scollegata. Il momento di rottura dopo la Lazio"

vedi letture

Filippo Galli, ex giocatore, allenatore e dirigente rossonero, ha commentato il momento difficile che sta attraversando il Milan di Massimiliano Allegri

In merito al momento difficile che sta attraversando il Milan, l'ex rossonero Filippo Galli ha dichiarato al Corriere dello Sport: "La cosa importante è che i giocatori ritrovino l'unità. La squadra mi sembra priva di energia, scollegata, e questo incide sulle prestazioni. Il momento di rottura è arrivato con la sconfitta contro la Lazio: lì si pensava di poter lottare con l'Inter per lo Scudetto e, invece, c’è stato un crollo. Se il ritiro è la soluzione? Se si è deciso di farlo, evidentemente c'è la convinzione che sia la maniera migliore per ritrovare unità. Certo è che poi va vissuto bene, perché se si sta ognuno col proprio cellulare in camera non serve a niente... Una volta il ritiro era più una consuetudine, io non l'ho mai vissuto come una punizione ma come un momento per stare assieme e per cementare il gruppo. Per la mia esperienza il ritiro può far bene.

Allegri? Credo che Allegri stia facendo ciò che si aspettava potesse fare. Il Milan ha vinto tante partite con un modo di giocare speculativo, col baricentro basso, aspettando gli avversari e cercando di sfruttare gli spazi concessi. Qualcuno dice che non si possa fare diversamente con questi calciatori... Io credo che la responsabilità non sia di una singola persona, ma sono da dividere tra tutti. Non so se non ci sia armonia in società, certo è che a volte è questo che traspare all'esterno".