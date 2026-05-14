La Lega Serie A ha ufficializzato gli orari della 37^ giornata di campionato
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Dopo l'anticipazione data da Sky è anche arrivata l'ufficialità da parte della Lega sugli orari delle partite della 37esima giornata.
Con una nota pubblicata sui propri canali ufficiali, la Lega Serie A ha comunicato ed ufficializzato la variazione del programma delle gare della 37esima giornata di campionato. L'accordo raggiunto nel tardo pomeriggio con la Prefettura di Roma permette di anticipare di una mezz'ora le gare in programma alle 12.30, ovvero quelle che vedono coinvolte tutte le squadre in lotta per un posto Champions.
A fronte di questo, dopo l'anticipazione di Sky Sport è arrivata anche l'ufficialità da parte della Lega: Genoa-Milan, il derby di Roma, Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina e Parma-Como si giocheranno domenica 17 maggio alle ore 12.00.
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