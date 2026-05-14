Ibra pronto a prendersi il Milan? Di Stefano: "L'anno scorso è stato troppo ex giocatore.."

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Peppe Di Stefano a Sky Sport ha commentato così la recente storia di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Questo un suo breve estratto sull'impatto dello svedese

In merito alla situazione caotica e sempre più preoccupante del Milan, il giornalista e inviato di Sky Sport Peppe Di Stefano è intervenuto così per portare nuovi ed importanti aggiornamenti in casa rossonera. Tra un futuro che potrebbe vedere un enorme rivoluzione e la presa di potere di Zlatan Ibrahimovic. Questo un estratto delle sue parole sul peso e figura di Zlatan Ibrahimovic, pronto forse ad un nuovo ruolo nel prossimo Milan: