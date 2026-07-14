Bianchin: "Nei primi 75 minuti del 2026-27 Amorim ha sempre disposto la squadra con il suo sistema di gioco base"

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Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha raccontato sulle pagine della Rosea il primo giorno di lavoro del Milan.

Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha raccontato sulle pagine della Rosea il primo giorno di lavoro del Milan: "Il Milan comincia la stagione e si fa riconoscere: giocherà con il 3-4-2-1 e proverà a tenere il pallone. Il primo allenamento è stato più indicativo del solito. Va bene, ci sono tanti assenti - qualcuno è al Mondiale e deve ancora andare in vacanza… - ma le idee di Ruben Amorim sono già chiare. Nei primi 75 minuti del 2026-27 ha sempre disposto la squadra con il suo sistema di gioco base e, parlando in inglese, ha invitato a giocare la palla e a ricominciare la circolazione dalla difesa, se necessario. Prime, piccole indicazioni di quello che sarà.

L’allenamento della sera è durato poco più di un’ora, davanti a una delegazione delle tre squadre campioni d’Italia 2026 - la Primavera femminile, l’Under 15 maschile e femminile - salutate da Amorim, Gabbia, Ricci e Pavlovic a fine allenamento. In assenza della curva, che per il momento non sostiene e non contesta, all’allenamento ha assistito qualche centinaio di persone: tifosi, famiglie, bambini. Clima molto più pacato che in passato. Amorim ha fatto le prime esercitazioni con il 3-4-2-1, il sistema di gioco annunciato per la stagione, schierando Mario Gila sia da centrale sia da braccetto di destra, Chukwueze da quarto di centrocampo a destra, Loftus-Cheek da mezza punta. Kostic ha segnato il primo gol nell’esercitazione senza avversari, in partitella invece non si sono visti gol. L’idea di Cardinale e Amorim è che in stagione vada molto diversamente".