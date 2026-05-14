Ordine sul Milan: "Sta pagando una rosa molta ridotta e la crisi acuta di Leao e Pulisic"

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Franco Ordine, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "Dal punto di vista estetico non mi sembra che il Napoli stia offrendo chissà quale spettacolo rispetto al Milan"

In casa Milan il momento resta estremamente delicato. La squadra rossonera sta vivendo settimane complicate, tra prestazioni poco convincenti, risultati che non soddisfano le aspettative e un ambiente sempre più nervoso. Dopo aver dato l’impressione di poter competere ad alti livelli, il Milan si è smarrito, lasciando spazio a dubbi e critiche.

Oltre alle difficoltà viste sul campo, anche la situazione ai vertici del club continua a far discutere. Le incertezze legate alla dirigenza e alla pianificazione della prossima stagione rendono questo finale ancora più importante, perché molto dipenderà dagli ultimi risultati del campionato.

L’obiettivo principale resta la qualificazione alla prossima Champions League, traguardo considerato fondamentale per evitare una nuova delusione e per costruire il futuro con maggiore stabilità. Le ultime due gare saranno decisive e potrebbero indirizzare il destino del club nei prossimi mesi. Massimiliano Allegri è chiamato a trovare risposte immediate, cercando di chiudere la stagione nel migliore dei modi e riportare serenità in un ambiente che ha bisogno di ritrovare certezze.

Franco Ordine, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "Dal punto di vista estetico non mi sembra che il Napoli stia offrendo chissà quale spettacolo rispetto al Milan. Ad oggi il lavoro di Conte va analizzato considerando il fatto che l'anno scorso la squadra aveva vinto lo scudetto, che l'ultimo mercato era stato faraonico e che nella stagione attuale ci sono stati tanti ifnrortuni. Il Milan invece partiva dall'ottavo posto dell'anno scorso e ha fatto un mercato soprattutto a vendere. Il girone d'andata è stato eccellente, mentre quello di ritorno purtroppo molto deludente. Stanno pagando una rosa molta ridotta e la crisi acuta di Leao e Pulisic, designati ad essere bomber e ora del tutto avulsi".