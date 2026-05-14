Piantanida analizza la stagione di Allegri e fa un paragone con Conte: le sue parole

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Franco Piantanida, in collegamento su TMW Radio, ha parlato così di Massimiliano Allegri, paragonandolo ad Antonio Conte: queste le sue parole

In casa Milan il clima resta carico di interrogativi e preoccupazioni. La squadra, partita con aspettative elevate, si ritrova ora a fare i conti con risultati deludenti e con una continuità che non è mai realmente arrivata durante la stagione. Le prestazioni hanno spesso lasciato spazio a critiche, alimentando il malumore tra tifosi e ambiente.

A complicare ulteriormente la situazione ci sono anche le incertezze legate alla società e alle scelte che dovranno essere prese nei prossimi mesi. Il futuro del progetto rossonero dipenderà molto da come si chiuderà questo finale di campionato, soprattutto perché la qualificazione alla prossima Champions League rappresenta un traguardo decisivo sotto ogni aspetto.

Le ultime due partite saranno quindi decisive per capire quale direzione prenderà il club. Massimiliano Allegri è chiamato a guidare la squadra verso un finale positivo, con l’obiettivo di evitare ulteriori delusioni e creare basi più solide per la prossima stagione.

Franco Piantanida, in collegamento su TMW Radio, ha parlato così di Massimiliano Allegri, paragonandolo ad Antonio Conte: "Conte di corto muso. Guardo solo Fullkrug, Nkunku, Gimenez, a confronto con Hojlund, giocatore da 70 mln. Allegri ha accresciuto le aspettative con i risultati, poi si sono svelate le fragilità della squadra ma Conte ha fatto peggio".