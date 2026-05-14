Biasin sicuro: “Problema punta? Il Milan spera sempre di fare l’affare, non gli interessa vincere”

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Fabrizio Biasin ha parlato del problema attaccante del Milan e delle motivazioni che secondo lui ci sono dietro alla scelta, ossia la volontà di fare affari a livello economico senza guardare il lato sportivo.

Nell'ultima puntata del podcast Cose scomode, il giornalista nerazzurro Fabrizio Biasin si è espresso così sul Milan e sui problemi che secondo lui sono stati evidenti durante questa stagione. Di seguito le sue parole.

"Io penso che ci sia un motivo se il Milan tutti gli anni ha un problema nella scelta della punta che in tutte le squadre è poi uno dei ruoli fondamentali se non il ruolo fondamentale, e dipende dal fatto che il Milan non dà priorità all'aspetto di campo ma a quello della cassa e quindi se tu aspetti sperando di fare un affare e ti riduci all'ultimo a prendere il pezzo più importante della tua rosa, magari risparmi qualche soldo, ma poi il rischio è che sbagli tutte le volte l'attaccante. Hai preso Gimenez a gennaio, invece di prendere Hojilund a inizio mercato, l'anno scorso, poteva prenderlo il Milan, era li, era a disposizione, lo ha lasciato andare, poi è andato al Napoli e si è ridotto agli ultimi giorni del mercato a prendere un Nkunku a 40 milioni. E poi ti dicono, "Eh, ma abbiam preso Nkunku e non sapevamo chi prendere perché pensavamo che Allegri volesse il 4-3-3, quello che vuoi, ma gioca col 3-5-2".