Anche Marotta e Chiellini tra i candidati al ruolo di consigliere federale della FIGC
MilanNews.it
Ci sono anche Giorgio Chiellini e il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta tra i candidati al ruolo di consigliere federale della FIGC.
Ci sono anche Giuseppe Marotta e Giorgio Chiellini tra i candidati al ruolo di consigliere federale FIGC in rappresentanza della Lega Serie A. In vista dell'assemblea elettiva del 22 giugno, la Federazione ha ufficializzato l'elenco delle candidature ammesse.
Oltre al presidente dell'Inter e al dirigente della Juventus, per la Serie A figura anche Stefano Campoccia. Confermati inoltre i nomi per le altre componenti federali, dalla Serie B alla Lega Pro, fino a LND, atleti e tecnici.
Pubblicità
News
MN - Ravezzani su Furlani: "Ha le stesse difficoltà di Cardinale. Non è capace di organizzare uno staff per guidare un grande club"
Unità, unità: svegliarsi prima no? Gelo di Ibra e assenza di Moncada. Il Tar oggi vale, con Bologna-Milan nodi Franco Ordine
Le più lette
1 Tare non sarà il DS del Milan l'anno prossimo. Il futuro di Allegri e Furlani: le ultime da Di Marzio
2 Pulisic conferma la rottura con Alexa Melton: "Voleva spronarmi a godermi un po’ di più la vita, a fare cose con lei e a fare cose in generale. E le sono grato"
3 Il Giornale: "Alta tensione tra Allegri e Ibra. Zlatan lo vuole via". A gennaio lo svedese aveva proposto Thiago Silva, no di Max
12/05 Giovanni Malagò ufficializza la candidatura alla presidenza Figc con il sostegno di Lega Serie B e associazioni sportive
Primo Piano
Ci mancava solo la rottura Ibra-Allegri: Milan senza pace e ostaggio di guerre interne. E intanto gli altri vincono trofei...
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Ravezzani: "Questa è la pagina più buia ed umiliante della storia del Milan"
Tare non sarà il DS del Milan l'anno prossimo. Il futuro di Allegri e Furlani: le ultime da Di Marzio
Antonio VitielloFallimento Cardinale e Furlani: i veri responsabili. Il Milan ridotto a pezzi. Tutti in discussione
Pietro MazzaraDirigenza, allenatore e squadra: la contestazione è certificata dai fatti. Furlani, D'Amico, Italiano: cosa emerge
ESCLUSIVA MN - Bonfanti: "Milan, dirigenza divisa e gioco di Allegri noioso. Gila? Senza Champions..."
ESCLUSIVA MN - Festa (Sole24Ore): "Furlani resterà al Milan perché a Cardinale non interessano i risultati, ma la gestione economica"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com