Anche Marotta e Chiellini tra i candidati al ruolo di consigliere federale della FIGC

Anche Marotta e Chiellini tra i candidati al ruolo di consigliere federale della FIGCMilanNews.it
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Oggi alle 20:10News
di Lorenzo De Angelis
Ci sono anche Giorgio Chiellini e il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta tra i candidati al ruolo di consigliere federale della FIGC.

Ci sono anche Giuseppe Marotta e Giorgio Chiellini tra i candidati al ruolo di consigliere federale FIGC in rappresentanza della Lega Serie A. In vista dell'assemblea elettiva del 22 giugno, la Federazione ha ufficializzato l'elenco delle candidature ammesse. 

Oltre al presidente dell'Inter e al dirigente della Juventus, per la Serie A figura anche Stefano Campoccia. Confermati inoltre i nomi per le altre componenti federali, dalla Serie B alla Lega Pro, fino a LND, atleti e tecnici. 